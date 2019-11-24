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شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقى يهنئ الهلال السعودى عقب تتويجه بطل أسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب أشرف بن شرقى عبر تويتر : " ألف ألف مبروك يازعماء نجوم الزعيم قدموا كل شيء جميل في كورة القدم نعم تستحقون آسيا يارجال وعشاق الكيان الهلالي دائماً يثقون بكم".
وتوج الهلال السعودى بطلاً لمسابقة دوري ابطال اسيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه على أوراوا اليابانى بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "سايتاما 2002" فى "إياب" النهائى.
وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بالعاصمة السعودية "الرياض" انتهت بفوز الهلال بهدف دون مقابل، ليتفوق الهلال فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل.
وجاء هدف الهلال الأول عن سالم الدوسري في الدقيقة 74، بعدما انطلق سيباستيان جيوفينكو في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية إلى سالم الدوسري ليحولها دون مضايقة في الشباك قبل أن يضيف بافيتمبي جوميز هدف الهلال الثاني في الدقيقة 93 من عمر المباراة.
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