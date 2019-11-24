شكرا لقرائتكم هدايا تركى آل الشيخ بعد تتويج الهلال بدورى ابطال اسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الهلال بطل آسيا

سعادة كبيرة أبداها تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية سعادة كبيرة أبداها تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، بعد فوز الهلال على اليابانى وتتويجه بلقب دورى أبطال آسيا لعام 2019.



الهلال السعودي يتأهل لمونديال الأندية وكتب تركى آل الشيخ عبر حسابه الرسمى عقب تتويج الهلال باللقب: "الحمد لله.. مبروك"، وأضاف: "الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهى والمطاعم والسينما وكل شيء داخل البوليفارد بمناسبة فوز الهلال.. وألعاب نارية الساعة 9.. ألف مبروك". وكتب تركى آل الشيخ عبر حسابه الرسمى عقب تتويج الهلال باللقب: "الحمد لله.. مبروك"، وأضاف: "الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهى والمطاعم والسينما وكل شيء داخل البوليفارد بمناسبة فوز الهلال.. وألعاب نارية الساعة 9.. ألف مبروك".



اوراوا ضد الهلال وتوج الهلال السعودى بطلاً لمسابقة دورى ابطال اسيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه على أورأوا اليابانى بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما بملعب "سايتاما 2002" فى "إياب" النهائي. وتوج الهلال السعودى بطلاً لمسابقة دورى ابطال اسيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه على أورأوا اليابانى بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما بملعب "سايتاما 2002" فى "إياب" النهائي.

كانت مباراة الذهاب التى جمعت بين ألفريقين بالعاصمة السعودية "الرياض" انتهت بفوز الهلال بهدف دون مقابل، ليتفوق الهلال فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل.



الهلال واوراوا ضرب نادى الهلال السعودى موعداً مع الترجى التونسى فى الدور ربع النهائى بمسابقة كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر الشهر المقبل. ضرب نادى الهلال السعودى موعداً مع الترجى التونسى فى الدور ربع النهائى بمسابقة كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر الشهر المقبل.

وستقام مباراة الهلال السعودى والترجى التونسى يوم 14 ديسمبر المقبل بملعب "جاسم بن حمد" معقل نادى السد بالعاصمة القطرية "الدوحة".

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وإكتمل عقد المتأهلين إلى بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر خلال ألفترة من 11 – 22 ديسمبر المقبل.

وجاءت قائمة المتأهلين لبطولة كأس العالم للأندية 2019 كالتالي، السد القطرى "بطل الدورى القطري"، هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا"، مونتيرى المكسيكى "بطل دورى أبطال كونكاكاف"، الهلال السعودى بطل دورى أبطال آسيا 2019 "الذى يحدد يوم 24 نوفمبر"، وفلامنجو البرازيلى بطل كوبا ليبرتادوريس بجانب الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا.