شكرا لقرائتكم "تراي ماتش" يكشف تغيير فى ثنائى دفاع الزمالك أمام إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، "تراي ماتش"، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الأبيض لمواجهة إنبى، فى المباراة التى ستقام غداً الإثنين، على ستاد السلام، فى الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وجاء إجراء ميتشو لـ"تراي ماتش" الذى جاء عبارة عن تقسيمة مصغرة بين المجموعة الأساسية، التى ستشارك فى لقاء إنبى والبدلاء لتكشف تفكير المدرب الصربى فى إجراء تغييراً فى ثنائية الدفاع أمام الفريق البترولى.

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واستقر الصربى ميتشو بشكل مبدئى على الدفع بالثنائى محمود علاء ومحمود الونش لقيادة خط دفاع الزمالك أمام إنبى، نظراً لرفضه المجازفة بمحمد عبد الغنى العائد من إصابة فى الظهر والتى تعافى منها مؤخراً ولكن جاءت التقسيمة المصغرة التى أجراها المدرب الصربى لتكشف تفكيره فى إجراء تغييرا فى تلك الثنائية بعد تعافى عبد الغنى من الإصابة.

وشهد "التري ماتش" الذى أجراه المدير الفنى للزمالك، اعتماده على الثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى فى التشكيلة الأساسية وتواجد الونش ضمن البدلاء، ما يؤكد إن المدرب الصربى أعاد تفكيره فى المسألة وقد يجرى تغييراً بوجود عبد الغنى بعد شفائه على حساب الونش فى مواجهة إنبى.