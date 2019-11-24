شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه بنى سويف فى دور الـ 32 ببطولة كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر عن مواجهة النادى الأهلى لفريق بنى سويف . وقرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي ، ضم 22 لاعباً بقائمة الفريق التى ستخوض مباراة الجونة التي تقام غدا الاثنين في بطولة الدورى. Advertisements وضمت قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو. ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الجونة عصر اليوم للدخول بمعسكر مغلق استعدادا للمباراة التي يعقبها سفر الفريق إلى تونس لخوض مباراة النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل.

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