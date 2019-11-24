شكرا لقرائتكم الننى: فخور بنجاح بلدي الحبيب فى تنظيم بطولتى أفريقيا بالمستوى الرائع ده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد الننى لاعب منتخب مصر تغريدة احتفالا بتتويج منتخب مصر الاولمبى بكاس الامم الافريقية عبر تويتر قائلا : "فخور بنجاح بلدي الحبيب في تنظيم بطولتي أفريقيا بالمستوى الرائع ده والمنظر المشرف للجمهور.. في كل مرة بنحط في الإختبار بنثبت إننا قدها وأكتر عظيمة يابلدي بأبنائك الابطال" وذلك بعد أن حقق لمنتخب الأولمبي المصري بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الإيفواري بهدفين مقابل هدف وفاز لاعبو منتخب مصر بكافة الألقاب الفردية في البطولة.

محمد الننى

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