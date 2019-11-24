بعد فوز الهلال..تعرف على موعد كأس العالم للأندية والفرق المشاركة 

الأحد 24 نوفمبر 2019

تغلب الهلال السعودي على أوروا الياباني بمجموع المباراتين بثلاثية نظيفة ليتوج الزعيم باللقب الآسيوي الثالث له تاريخياً ويتأهل مباشرةً للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر 11 ديسمبر المقبل.



موعد إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2019 في نسختها السادسة عشر والتي تستضيفها قطر في يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 ميلادياً، 14 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وحتى 22 من نفس الشهر وذلك بعد اكتمال الفرق المشاركة في البطولة بعد فوز الهلال السعودي اليوم بقلب دوري أبطال آسيا.

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الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2019

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية الفرق أبطال قارتها حيث سيُشارك ليفربول في المسابقة بصفتة بطل أوروبا بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا 2018-19 على حساب توتنهام،

كما سيشارك فريق مونتيري المكسيكي للمرة الرابعة عن قارة أمريكا الشمالية بعد فوزة في دوري أبطال الكونكاكاف، كما سيُشارك فريق هينجين سبورت أيضاً عن قارة أوقيانوسيا بعد فوزة ببطولة دوري أبطال القارة 2019، وتأتي مُشاركة السد بصفته بطل دوري البلد المستضيف بعد إحارزه لبطولة دوري نجوم قطر الموسم المنقضي.

ويشارك فلامينجو بعد فوزه بكوبا ليبرتادوريس، والترجي كبطل لإفريقيا للمرة الثانية بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا وأخيرا يشارك الهلال السعودي في البطولة بعد حسمه لقب دوري أبطال آسيا اليوم بفوزه على أروارا الياباني بمجموع المباراتين بثلاثية نظيفة.