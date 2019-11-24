حصاد فوز الهلال باللقب الآسيوي .. المشاركة العالمية الأولى الأبرز 

الأحد 24 نوفمبر 2019

الهلال

توج نادي الهلال السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا نسخة 2019 بعد غياب طويل وذلك بعد فوزه على أوراوا الياباني بمجموع مباراتي ذهاب وإياب النهائي 3-0 ليتوج الزعيم السعودي باللقب الآسيوي الثالث تاريخياً ، ويستعرض موقع الخليج 365 في التقرير التالي حصاد فوز الهلاليين باللقب القاري .



1_ الهلال يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الأولى

تأهل نادي الهلال إلى كأس العالم للأندية في 2001 في إسبانيا كنسخة ثانية بعد النسخة الأولى في البرازيلي عام 2000 إلا أنها أُلغيت بدون إقامة أي مباراة لتصبح مشاركة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر هي الأولى للزعيم السعودي.

2_ اللقب القاري الثالث

فوز الهلال السعودي على أوروا الياباني بمجموع المباراتين جعله يحصد اللقب القاري الآسيوي الثالث له تاريخياً حيث توج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا بنسخته القديمة مرتين سابقتين عامي 1991 و2000.

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3_ الثأر من أوراوا الياباني

بهذا الفوز كسر الهلال سيطرة أندية الشرق على بطولة دوري أبطال آسيا، حيث ثأر الزعيم من أوراوا وما حدث في نهائي بطولة عام 2017، بعد أن خطف الفريق الياباني من "الزعيم" اللقب الآسيوي.

إذ فشل الفريق السعودي وقتها في حصد اللقب، وفاز الفريق الياباني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

4_ العودة لمنصات التتويج الآسيوية بعد غياب 19 عام

يعود فريق الهلال لمنصات التتويج الآسيوية من جديد، بعد غياب 19 عاماً، بعد حصد لقب دوري الأبطال من بين أنياب أوراوا، إذ حقق لقبه الأخير عام 2000 بالانتصار على جوبيلو أيواتا الياباني بثلاثية مقابل هدفين، ولم يتمكن من الحصول على أي ألقاب آخرى منذ ذلك الوقت.

5- الشلهوب ورقم فريد قبل اعتزاله

مشاركة محمد الشلهوب ، قائد “الزعيم” في الدقائق الأخيرة جعلته يحقق رقم تاريخي مع الهلال في البطولة الآسيوية، إذ أصبح النجم المخضرم صاحب أكبر فارق تاريخي بين لقبين حققهما، حيث كان آخر لقب يحققه عام 2000 ، وبلقب العام 2019 يصبح الفارق 19 عام.