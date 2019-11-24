هلال المجد يحكم آسيا بتغلبه على أوروا بثنائية وبتوج باللقب الآسيوي 

الأحد 24 نوفمبر 2019

الهلال

تغلب الهلال على مضيفه أوروا الياباني بثنائية نظيفة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا ليتوج الزعيم باللقب الآسيوي الثالث بالمسمى الجديد.



أحداث المباراة

بدأ الهلال السعودي المباراة بتشكيل مكون من : عبدالله المعيوف (1)، جانج هيون سوو (20)، علي حادي البليهي (5)، محمد البريك (2)، ياسر الشهراني (12)، سلمان الفرج (7)، أندري كاريلو (19)، سالم الدوسري (29)، عبدالله عطيف (8)، سباستيان جيوفينكو (9)، بافيتيمبي جوميز (18).

وعلى الجانب الآخر كان تشكيل أوراوا ريد دياموندز: شوساكو نيشيكاوا (1)، دايسوكي سوزوكي (4)، تاكويا إوانامي (31)، تومواكي ماكينو (5)، توكويا أوكي (16)، تاكاهيرون سيكيني (41)، دايكي هاشيوكا (27)، إويرتون (8)، شينزو كوروكي (30)، فابريسيو (12)، كازوكي ناجازاوا (7).

بدأت العشر دقائق الأولى بسيطرة هلالية على منطقة وسط الملعب ولكن دون أية خطورة على مرمى اليابانيين قبل أن يسدد سالم الدوسري كرة من خارج منطقة الجزاء كادت أن تفتتح التسجيل بالدقيقة الـ15، لكن حارس أوراوا نجح في التصدي لها.

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أوراوا يهدر فرصة التسجيل الوحيدة

وفي الدقيقة الـ24، أهدر أصحاب الأرض فرصة مؤكدة بعدما انطلق شينزو كوروكي من الجبهة اليسرى ليرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وتأتي الكرة إلى فابريسيو الذي سددها لكن البليهي نجح في إبعادها ببراعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي ويتأجل حسم اللقب القاري للشوط الثاني.

الشوط الثاني عنوان لقب الهلاليين

بدأ الهلال الشوط الثاني من إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوروا الياباني بسيطرة تامة، وتوالت هجمات الزعيم على مرمى اليابانيين حتى نجح سالم الدوسري في الدقيقة 73 من قص شريط الأهداف ليصعب الأمور تاما على أصحاب الأرض قبل أن يقضي عليها الفرنسي جوميز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع محرزا الهدف الثاني ليتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بالمسمى الجديد ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية كبدل للقارة الآسيوية.

الهلال يثأر من أوروا

بهذا الفوز كسر الهلال سيطرة أندية الشرق على بطولة دوري أبطال آسيا، حيث ثأر الزعيم من أوراوا وما حدث في نهائي بطولة عام 2017، بعد أن خطف الفريق الياباني من "الزعيم" اللقب الآسيوي.

إذ فشل الفريق السعودي وقتها في حصد اللقب، وفاز الفريق الياباني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب