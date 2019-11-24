الامارات | نجم الشارقة يوضح حقيقة عرض الهلال السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الشارقة يوضح حقيقة عرض الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى محترف الشارقة البرازيلي إيغور كورنادو ردا على سؤال بشأن ما يتردد في الأوساط الرياضية عن تلقيه عرضا من نادي الهلال السعودي، أن يكون النادي السعودي قد فاوضه للعب في صفوفه، مؤكدا أنه سمع بموضوع عرض الهلال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على أنه مستمر مع ناديه الشارقة وأنه سعيد بوجوده معه.
وقال إيغور في تصريحات صحافية "لدي عقد مع نادي الشارقة حتى 2023 وملتزم بعقدي مع النادي كما أنني سعيد بوجودي في نادي الشارقة".
ويعد إيغور أحد أبرز اللاعبين الأجانب في الدوري الإماراتي بعد المستوى الفني المتطور الذي قدمه مع ناديه الشارقة، إذ حصل على جائزة أفضل لاعب أجنبي الموسم الماضي.
وجدد نادي الشارقة أخيرا عقده حتى العام 2023 في اطار حرص النادي على المحافظة على اللاعب بعد بروزه بشكل مميز مع الفريق.
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