شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يفوز على أوراوا الياباني 2-0 ويتوج بطلًا لدوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، بعدما حقق الفوز على فريق أوراوا الياباني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سايتاما، في إياب نهائي البطولة.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالرياض انتهت بفوز الهلال بنتيجة 1-0، ليفوز الزعيم 3-0 بمجموع المباراتين ويتوج باللقب للمرة السابعة في تاريخه.
افتتح ياسر الدوسري أهداف المباراة التي شهدت سيطرة تامة للفريق السعودي في الدقيقة 74، وأضاف بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 93.
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