شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يفوز على أوراوا الياباني 2-0 ويتوج بطلًا لدوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، بعدما حقق الفوز على فريق أوراوا الياباني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سايتاما، في إياب نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالرياض انتهت بفوز الهلال بنتيجة 1-0، ليفوز الزعيم 3-0 بمجموع المباراتين ويتوج باللقب للمرة السابعة في تاريخه.

افتتح ياسر الدوسري أهداف المباراة التي شهدت سيطرة تامة للفريق السعودي في الدقيقة 74، وأضاف بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 93.