شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه بني سويف والزمالك يلاقي الشرقية في دور الـ 32 لكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أجرى اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجناني، اليوم الأحد، قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، والتي أسفرت عن مواجهات سهلة نظريًا للأهلي والزمالك والإسماعيلي. ويواجه الأهلي نظيره بني سويف فيما يلتقي الزمالك بالشرقية، بينما يلاقي الإسماعيلي نادي الإعلاميين ويصطدم بيراميدز بالنجوم. وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية: الأهلي x بني سويف الإنتاج الحربي x أبوقير للأسمدة حرس الحدود x بتروجيت إنبي x الترسانة أسوان x طنطا المصري x قنا Advertisements المقاولون العرب x الجزيرة مطروح الاتحاد السكندري x النصر الزمالك x الشرقية الإسماعيلي x الإعلاميين نادي مصر x الجونة طلائع الجيش x دكرنس سموحة x العبور مصر المقاصة x فاركو وادي دجلة x بيلا بيراميدز x النجوم

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