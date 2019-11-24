شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين من الدوري المصري في قائمة أفضل لاعب داخل أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن قائمة المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2019. وشهدت القائمة التي اشتملت على 20 لاعب من 12 جنسية، تواجد 5 لاعبين يلعبون بالدوري المصري وهم التونسيان على معلول لاعب الأهلي، وفرجاني ساسي لاعب الزمالك، والمصريان طارق حامد ومحمود علاء لاعبي الزمالك، والأوغندي إيمانويل أوكوي لاعب المصري البورسعيدي. ونشر الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» القائمة التي جاءت كالتالي: - التونسي على معلول، لاعب الأهلي المصري. - التونسي أنيس البدري، لاعب الترجي التونسي. - الأوغندي دينيس أونيانجو، حارس صن داونز الجنوب أفريقي. - الأوغندي إيمانويل أوكوي، لاعب المصري البورسعيدي. - التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك المصري. - الإيفواري فوسيني كوليبالي، لاعب الترجي التونسي. - الكاميروني فرانك كوم، الريان القطري والترجي السابق. - الأنجولي هيرنيلسون، لاعب بترو أتلتيكو الأنجولي. Advertisements - المغربي إسماعيل الحداد، لاعب الوداد المغربي. - الكونغولي جان مارك ماكوسو، لاعب فيتا كلوب الكونغولي. - التوجولي كودجو لابا، لاعب العين الإماراتي ونهضة بركان السابق. - المصري محمود علاء، مدافع الزمالك المصري. - الرواندي ميدي كاجار، لاعب سيمبا التنزاني. - الكونغولي ميشاك إليا، لاعب مازيمبي الكونغولي. - التونسي طه ياسين الحنيسي، لاعب الترجي التونسي. - المصري طارق حامد، لاعب الزمالك المصري. - الجنوب أفريقي تيمبا زواني، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي. - الكونغولي، تريزور موبوتو، لاعب مازيمبي الكونغولي. - المغربي وليد الكارتي، لاعب الوداد المغربي. - الجزائري يوسف البلايلي، لاعب أهلي جدة والترجي السابق.

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