شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمباراة الجونة، المقررة غدا الإثنين في الدوري.

وضمت القائمة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي، كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الجونة عصر اليوم للدخول بمعسكر مغلق؛ استعدادا للمباراة التي يعقبها سفر الفريق إلى تونس لخوض مباراة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.