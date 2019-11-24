شكرا لقرائتكم خبر عن «حكيمي» يمثل العرب وحيدًا بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب بأفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في القارة لعام 2019، والتي ضمت 16 اسمًا. Advertisements وجاء المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريـال مدريد المعار إلى بروسيا دورتموند، كالعربي الوحيد في القائمة. القائمة الكاملة كما أعلنها الكاف:

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