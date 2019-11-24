شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «كاف» يرشح ثنائي مصري لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمة المرشحين الـ 30 لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2019، على أن يتم اختصارها لاحقًا إلى ثلاثة يتنافسون على اللقب.

ودخل الثنائي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين الـ 30.

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والتي ضمت بجانبهم عدد من اللاعبين العرب على رأسهم الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، ومواطنه يوسف بلايلي، نجم أهلي جدة، والمغاربة أشرف حكيمي، نجم ريـال مدريد المعار إلى بروسيا درتموند، وحكيم زياش، نجم أياكس الهولندي، بالإضافة إلى التونسيين فرجاني ساسي، نجم الزمالك، وطه الخنيسي نجم الترجي.

وتضم القائمة أيضًا عدد من أبرز الأسماء الأفريقية على الساحة الأوروبية كزميل «صلاح» في ليفربول ساديو ماني، وكذلك مهاجم أرسنال الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج وتوماس بارتي، نجم أتليتكو مدريد، وكاليدو كوليبالي، صخرة دفاع نابولي الإيطالي.

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