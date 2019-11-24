شكرا لقرائتكم خبر عن 5 منتخبات في القائمة النهائية لجائزة الأفضل بأفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن القائمة النهائية للمنتخبات المرشحة لجائزة الأفضل في إفريقيا 2019. وجاء على رأس المنتخبات المرشحة المنتخب الجزائري الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي احتضنتها مصر الصيف الماضي. ونشر الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» القائمة النهائية والتي جاءت كالتالي: Advertisements - منتخب الجزائر - منتخب مدغشقر - منتخب نيجيريا - منتخب السنغال - منتخب تونس

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