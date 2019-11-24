شكرا لقرائتكم خبر عن قبل النهائي الآسيوي.. تركي آل الشيخ ينشر صورته بقميص الهلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، صورة له بقميص الهلال السعودي، وذلك دعماً للزعيم في نهائي البطولة الآسيوية. ويلتقي فريق الهلال السعودي فريق أوروا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علما بأن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف.

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