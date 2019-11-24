«جروس» و«بلماضي» في القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن القائمة النهائية من المرشحون لحصد جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2019. وتواجد ضمن القائمة المدرب السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق والفائز معه ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، كما تواجد المدرب الجزائري جمال بلماضي، الفائز مع المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر الصيف الماضي. ونشر الحساب الرسمي لـ«كاف» عبر موقع التواصل الأجتماعي القائمة النهائية والتي جاءت كالتالي: - الجزائري جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر. - الفرنسي كورينتين مارتينز، مدرب منتخب موريتانيا. - السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك. Advertisements - السنغالي أليو سيسيه، مرب منتخب السنغال. - المغربي منير جاكواني، مدرب فريق نهضة بركان. - التونسي منير الشعباني، مدرب الترجي. - الألماني جيرنوت روهر، مدرب منتخب نيجيريا. - التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد. - الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب صن داونز. - الفرنسي نيكولاس ديوبليس، مدرب منتخب مدغشقر.

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