شكرا لقرائتكم خبر عن «نصف نقطة حائرة» تمنح الزمالك صدارة دوري اليد.. والأهلي يتصدر «المرتبط» بمرحلتيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استرد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك قمة دوري المحترفين لكرة اليد بعد انتهاء الجولتين الـ ١٤و١٥ للرجال ودوري المرتبط لمواليد ٢٠٠٢ والجولة الـ١١ لمرتبط مواليد ٢٠٠٠ وذلك بفارق «نصف نقطة» التي حيرت القطبين خلال الأسبوعين الماضيين بعد احتساب النقاط الاعتبارية لمرحلتي المرتبط، التي يتصدرها الأهلي للمرحلتين والزمالك في المركز الثاني.

واعتلى الفريق الأبيض القمة من جديد برصيد ٦١,٥ نقطة والأهلي في المركز الثاني برصيد ٦٠ نقطة، فيما جاء فريق طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد ٥٢، يليه سبورتنج رابعًا برصيد ٤٨,٥ نقطة، وهيليوبوليس خامسًا برصيد ٤٤ نقطة.

وجاءت نتائج مباريات المرحلتين الرابع والخامس عشر للدوري منطقية وبدون مفاجآت، حيث فاز الزمالك علي البنك الأهلي بنتيجة ٢٤/٣٣ ثم علي سبورتنج بنتيجة ٢٦/٣٥، كما فاز الأهلي علي الجزيرة ٢٧/٣٤ ثم علي نادي أصحاب الجياد السكندري ٢٢/٢٦، علي الترتيب، فيما فاز طلائع الجيش علي حدائق الأهرام ٣١/٣٦ ثم علي نادي الحوار بنتيجة ١٥/٢٤.

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وفي الإسكندرية فاز سموحه علي ٦ أكتوبر بنتيجة ٢٦/٢٧ ثم علي المعادي بصعوبة وبفارق هدف واحد ٢٤/٢٥ في أقوي مباريات المرحلتين، كما فاز سبورتنج علي جاره السكندري أصحاب الجياد ٢٥/٣١ وخسر من الزمالك في الجولة الـ ١٥، كذلك فاز الطيران علي الفيوم ١٩/٢١ ثم فاز علي الجزيرة بفارق هدف واحد بعد مباراة قوية انتهت بنتيجة ٢٠/٢١، بينما خسر الأخير من الأهلي في الجولة الـ ١٤.

وفاز الزهور علي المعادي ٢٢/٢٥ وتعادل مع الأوليمبي السكندري ٢٤/٢٤، علي الترتيب، فيما فاز الأخير في الجولة الـ ١٤ علي الحوار ٢٤/٢٧.

وفاز هيليوبوليس علي جزيرة الورد ٢٠/٣٠ ثم علي الفيوم ٢٣/٣٧، كما خسر البنك الأهلي من الزمالك وفاز علي فريق ٦ أكتوبر في الجولة الـ ١٥ بنتيجة ٢٧/٢٨.

وفي الجولة ١٥ من دوري المرتبط لمواليد ٢٠٠٢، فاز الزمالك علي سبورتنج بصعوبة ٢٢/٢٣ والأهلي علي أصحاب الجياد ٢٤/٤١ وطلائع الجيش علي الحوار ٢٣/٢٤ وسموحه علي المعادي ٢٢/٢٩ وتعادل الطيران والجزيرة ٢٣/٢٣ والأوليمبي مع الزهور ١٧/١٧ وفاز هيليوبوليس علي الفيوم ٢٦/٣٥ وحدائق الأهرام علي جزيرة الورد ١٧/٢٨ والبنك الأهلي علي ٦ أكتوبر ٩/٣٠.

ويتصدر الأهلي قمة الجدول برصيد ٤٣ نقطة يليه الزمالك والبنك الأهلي في المركزين الثاني والثالث برصيد ٤٢ نقطة، ولكن الأفضلية للأبيض بفارق الأهداف، فيما تصدر الأهلي أيضًا قمة دوري المرتبط مواليد ٢٠٠٠ حتي الأسبوع الـ ١١ برصيد ٣١ نقطة يليه الزمالك ٣٠ نقطة ثم طلائع الجيش وسبورتنج في المركزين الثالث والرابع برصيد ٢٩ نقطة لكل منهما، ولكن فارق الأهداف لصالح الفريق العسكري.