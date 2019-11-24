شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً .. الهلال السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019 توج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على أوراوا الياباني (2-0)، (3-0) بالإجمالي، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب سايتاما.

تقدم سالم الدوسري بهدف للهلال في الدقيقة 74، ثم أحرز الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة. وتفوق الهلال بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعدما فاز في المباراة الأولى 1-0.

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