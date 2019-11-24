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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوكاكو يكشف السبب في رحيله عن مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
أكد مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، البلجيكي روميلو لوكاكو، أن مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشار، هو السبب الرئيسي فى رحيله عن "أولد ترافورد" الصيف الماضي.
رحل لوكاكو عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، منتقلاً لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة قدرت بمبلغ 74 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد حتى صيف عام 2024.
قال مهاجم إنتر ميلان في تصريحات لصحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية: "في مباراة بين يونايتد ووست هام، قرر سولشار وضعي في الجناح الأيمن، فأيقنت في ذلك الوقت أن مشواري مع الفريق قد انتهى".
وأضاف: "تجربتي في مانشستر جعلتني أقوى، رغم أن الأمور لم تسِر كما كنت متوقعاً، ولم يحدث ما كنت آمل فيه، لم يكن أدائي إيجابياً تماماً، ولم أشعر حتى أنني أريد ذلك".
وأوضح: "بعد المباراة ضد تشيلسي، اتصل بي المدرب لعقد اجتماع، وقلت له ما فكرت به أو أنني أريد أن أغادر".
ويقدم روميلو لوكاكو أداءً قوياً للغاية مع إنتر ميلان منذ انضمامه لفريق المدرب الإيطالي المتميز أنطونيو كونتي مطلع هذا الموسم، وأصبح حاسماً في كثير من المباريات.
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