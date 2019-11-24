منتصف المباراة | الهلال السعودي الأفضل في شوط أول سلبي أمام أوراوا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

انتهى الشوط الأول من مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني بالتعادل السلبي بدون أهداف ،ويكفي الزعيم الهلالي تحقيق التعادل من أجل اقتناص اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه في الرياض خلال لقاء الذهاب بهدف نظيف قبل أسبوعين.



تشكيل الهلال وأوراوا

بدأ الهلال السعودي المباراة بتشكيل مكون من : عبدالله المعيوف (1)، جانج هيون سوو (20)، علي حادي البليهي (5)، محمد البريك (2)، ياسر الشهراني (12)، سلمان الفرج (7)، أندري كاريلو (19)، سالم الدوسري (29)، عبدالله عطيف (8)، سباستيان جيوفينكو (9)، بافيتيمبي جوميز (18).

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وعلى الجانب الآخر كان تشكيل أوراوا ريد دياموندز: شوساكو نيشيكاوا (1)، دايسوكي سوزوكي (4)، تاكويا إوانامي (31)، تومواكي ماكينو (5)، توكويا أوكي (16)، تاكاهيرون سيكيني (41)، دايكي هاشيوكا (27)، إويرتون (8)، شينزو كوروكي (30)، فابريسيو (12)، كازوكي ناجازاوا (7).

بدأت العشر دقائق الأولى بسيطرة هلالية على منطقة وسط الملعب ولكن دون أية خطورة على مرمى اليابانيين قبل أن يسدد سالم الدوسري كرة من خارج منطقة الجزاء كادت أن تفتتح التسجيل بالدقيقة الـ15، لكن حارس أوراوا نجح في التصدي لها.

أوراوا يهدر فرصة التسجيل الوحيدة

وفي الدقيقة الـ24، أهدر أصحاب الأرض فرصة مؤكدة بعدما انطلق شينزو كوروكي من الجبهة اليسرى ليرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وتأتي الكرة إلى فابريسيو الذي سددها لكن البليهي نجح في إبعادها ببراعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي ويتأجل حسم اللقب القاري للشوط الثاني.