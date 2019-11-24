شكرا لقرائتكم محمود متولى يواصل التأهيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقوم مدافع النادى الأهلى محمود متولي بتنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل حيث يواصل اللاعب أداء فقرات التأهيل التي يخضع لها تمهيداً للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة فى الفريق أن متولي سيخضع لفحص مستمر؛ للتأكد من تجهيزه بشكل سليم قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان متولي قد غاب عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بالعضلة الخلفية.