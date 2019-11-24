شكرا لقرائتكم 22 لاعبا فى قائمة الأهلى أمام الجونة.. استبعاد صالح جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، قائمة الفريق التى ستخوض مباراة الجونة، التى تقام غدا الاثنين فى بطولة الدوري.
وجاءت قائمة الـ22 لاعبا كالتالى: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى وأحمد فتحى ومحمد هانى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى ورمضان صبحى، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
جدير بالذكر أن الفريق سيسافر إلى الجونة عصر اليوم للدخول بمعسكر مغلق؛ استعدادا للمباراة التى يعقبها سفر الفريق إلى تونس لخوض مباراة النجم الساحلى فى دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبل.
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