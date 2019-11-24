شكرا لقرائتكم فايلر يستبعد صالح جمعة وصلاح محسن من قائمة مواجهة الجونة والنجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وضم فايلر 22 لاعباً لقائمة الفريق التي ستُسافر مساء اليوم،الأحد، إلى الجونة لمواجهة الفريق الساحلي في الخامسة من مساء غد الاثنين، بالجونة في الجولة الخامسة لبطولة الدوري ثم يُسافر الأهلي إلى تونس صباح الثلاثاء من الجونة عبر طائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وتضم قائمة الـ22 لاعباً ، كلاً من :محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

فيما استبعد فايلر، كلاً من حمدي فتحي ومحمود متولي للأصابة وصالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية.