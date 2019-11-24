شكرا لقرائتكم نبيل الحلفاوى: فايلر سبب إبداع رمضان صبحى مع المنتخب الاولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الفنان نبيل الحلفاوى أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى سبب إبداع رمضان صبحى مع المنتخب الاولمبى وكتب نبيل الحلفاوى عبر تويتر : " حتى ننسب الفضل لأهله .. فلنتذكر أن تطور رمضان صبحي وتوظيفه الفعال بدأنا نشيد به مع فايلر حتى أنه أثار تساؤلا عن مدى إمكانية احتفاظ الأهلي به..ثم يحسب لشوقي غريب حسن استفادته من هذا التطور وتعميقه بتنوع التوظيف وتفجير الشخصية القيادية مدعومة بأهمية الحدث والإصرار على تحقيق الهدف" Advertisements

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