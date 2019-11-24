شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه الشرقية فى دور الـ23 من بطولة كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أسفرت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر عن مواجهة فريق الزمالك لنظيره الشرقية الذى ينافس فى دوري الدرجة الثانية.

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يختتم الزمالك استعداداته اليوم، لمواجهة إنبى، المقرر لها غداً الإثنين، على ستاد السلام، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، حيث سيخوض الفريق تدريباته على ملعبه والتى ستشهد بعض الجمل الفنية والتكتيكية التى يرغب الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق فى تنفيذها خلال اللقاء.

كما سيعلن المدير الفنى للزمالك عقب المران اليوم عن القائمة التى ستتوجه لدخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد، التى يسعى فيها الفريق الأبيض لاستئناف مشواره بمسابقة الدورى ومواصلة انتصاراته بعدما احتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط بعد الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى مباراة، فيما يحتل الفريق البترولى المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد نقطة واحدة، بعدما خاض 5 مباريات منذ بداية المسابقة حقق خلالهم التعادل فى مباراة وهزم فى 4 مباريات أخرى.