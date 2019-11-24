شكرا لقرائتكم منتخب مصر لسلاح المبارزة يخسر من سويسرا فى كأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل و تأهل منتخب سيف امبارزة على دور الـ 16 بالفوز على ألمانيا 44 / 35 فى دور الـ 32 ن ليضرب موعد مع إسرائيل للعب على المراكز من التاسع على السادس عشر . Advertisements خسر منتخب سيدات سلاح الشيش من نظيره الرومانى بنتيجة 45 / 39 فى دور الـ 32 بمنافسات الفرق بكأس العالم التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة. وودعت لاعبات الفراعنة منافسات الفردى مبكرا فى البطولة، نظرا لقوة التنافس وفارق الخبرات لصغر سن معظمهن .

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