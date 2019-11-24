شكرا لقرائتكم المقاولون يواجه المتحدة وديًا اليوم استعدادًا للجونة فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض اليوم الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون مباراة ودية امام فريق المتحدة في اطار الاستعداد لمباراة الجونة التي ستقام الجمعة المقبل في الجولة السادسة.

ويواصل الفريق استعداده دون راحة بعد الفوز على اسوان امس السبت.

Advertisements

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزا غاليا على أسوان، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس السبت، بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بعد استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز، عقب نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

أحرز ثنائية المقاولون العرب في اللقاء، محمود سيد في الدقيقة 8، ومحمد سمير بالدقيقة 55 من زمن المباراة، فيما سجل أوميد أوكري هدف أسوان في الدقيقة 22 من الشوط الأول.