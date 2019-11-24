شكرا لقرائتكم محاضرة فنية لفايلر قبل لقاء الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستمرت المحاضرة لمدة نصف ساعة، قام خلالها المدير الفني بشرح عدد من الجوانب الفنية والخططية استعدادا لمواجهة فريق الجونة المقرر أن تقام غدا الاثنين في إطار منافسات بطولة الدوري.
فيما تخوض مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الجونة تدريبا خاصا في الواحدة ظهر اليوم حيث يخوض سعد سمير وحسين السيد "مارسيلو" وصالح جمعة تدريبات خاصة ظهر اليوم، إلى جانب تنفيذ كريم نيدفيد لبرنامجه العلاجي.
وضم رينيه فايلر 22 لاعبا لقائمة الفريق التي ستخوض مباراة الجونة ثم ستسافر صباح الثلاثاء من الجونة إلى تونس لخوض مباراة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبل.
وضمت القائمة كلا من : محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
وكان الجهاز الفني قد منح صلاح محسن وعمار حمدي راحة سلبية عقب المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي توج المنتخب بلقبها، وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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