شكرا لقرائتكم تعرف على وصية الطبيب الألمانى لـ حمدى فتحى بعد جراحة الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار عبدالحفيظ إلى أن الراحة التي حصل عليها اللاعب لمدة ثلاثة أسابيع ستشهد قيامه بأداء تدريبات خاصة بحركة الجسم دون التعرض للركبة بناء على توصيات هيرمان ماير الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة.
وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني الأخير قبل أن يجري الجراحة بألمانيا.
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