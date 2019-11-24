شكرا لقرائتكم تعرف على وصية الطبيب الألمانى لـ حمدى فتحى بعد جراحة الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، إن حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم ، حصل على راحة لعدة أيام عقب إجرائه لجراحة غضروف الركبة مؤخرا.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الراحة التي حصل عليها اللاعب لمدة ثلاثة أسابيع ستشهد قيامه بأداء تدريبات خاصة بحركة الجسم دون التعرض للركبة بناء على توصيات هيرمان ماير الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني الأخير قبل أن يجري الجراحة بألمانيا.