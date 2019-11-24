شكرا لقرائتكم برنامج الإسماعيلى فى الإمارات استعدادا للجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء البرنامج كالتالى …
-9.5 صباحاً.. جولة صباحية للاعبين تستمر لمدة ثلاث ساعات.
-12.5 ظهراً.. يتناول أعضاء البعثة وجبة الغداء بفندق الإقامة بإمارة أبوظبى.
-2.5 عصراً.. تجمع الفريق بالفندق .
-3.00 عصراً ..انطلاق ثانى تدريبات الفريق.
ويغيب عن الاسماعيلى فى مباراة الجزيرة الاماراتى الثنائى إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق ومحمد الشامى مهاجم الفريق ،وفضل جهاز الإسماعيلى منح إبراهيم أبو اليزيد فرصة أكبر للتعافى من الإصابة لعدم الاستعجال للدفع به فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، فيما يغيب محمد الشامى عن الرحلة بسبب حصوله على الإنذار الثانى فى مباراة الذهاب.
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