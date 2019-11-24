برنامج الإسماعيلى فى الإمارات استعدادا للجزيرة...

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جدة - عمرو شويل استعدادا للقاء الجزيرة الإماراتى فى إياب دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال " البطولة العربية" ، أعد الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج برنامج الفريق فى اليوم الثانى ، ووصلت بعثة فريق الإسماعيلى برئاسة المستشار محمد الكلية عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق للإمارات ظهر أمس وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة الصربي “ميودراج يسيتش” ضم 19 لاعبا استعدادا للمباراة ، كالتالى حراسة المرمى محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف ، خط الدفاع أحمد أيمن ، باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم ، خط الوسط عماد حمدى ،محمد بيومى ، احمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد مخلوف ، محمود دونجا ، بيكيتى ،خط الهجوم شيلونجو ، حازم مرسى .

وجاء البرنامج كالتالى … -9.5 صباحاً.. جولة صباحية للاعبين تستمر لمدة ثلاث ساعات. -12.5 ظهراً.. يتناول أعضاء البعثة وجبة الغداء بفندق الإقامة بإمارة أبوظبى. Advertisements -2.5 عصراً.. تجمع الفريق بالفندق . -3.00 عصراً ..انطلاق ثانى تدريبات الفريق. ويغيب عن الاسماعيلى فى مباراة الجزيرة الاماراتى الثنائى إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق ومحمد الشامى مهاجم الفريق ،وفضل جهاز الإسماعيلى منح إبراهيم أبو اليزيد فرصة أكبر للتعافى من الإصابة لعدم الاستعجال للدفع به فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، فيما يغيب محمد الشامى عن الرحلة بسبب حصوله على الإنذار الثانى فى مباراة الذهاب.

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