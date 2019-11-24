شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يواجه ايروسبورت وديًا بالبدلاء اليوم استعدادا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض بدلاء فريق طلائع الجيش مباراة ودية فى الثانية ظهر اليوم الأحد مع فريق ايروسبورت بقيادة هشام يكن استعداداً لمواجهة الانتاج الحربى .

ورفض طارق يحيى، المدير الفنى لطلائع الجيش، منح لاعبيه راحة عقب التعادل مع طنطا نظراً لضيق الوقت قبل مباراة الإنتاج الحربى المقرر لها الخميس المقبل فى تمام الخامسة عصراً على استاد جهاز الرياضة العسكرى والمؤجلة من الأسبوع السادس للدورى، ومن المقرر أن يستأنف أساسيو فريق الطلائع تدريباته عصر اليوم الأحد على ملعبه فيما يخوض البدلاء اللقاء الودى لتجهيزهم فنياً وبدنياً .

وتقاسم فريقا طنطا وطلائع الجيش نقاط مباراتهما بالدورى والمؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين أمس السبت .

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ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى سلم ترتيب الدورى برصيد ثلاث نقاط.

وتوقفت مسابقة الدوري 31 يوماً بسبب انشغال المنتخب الأولمبى فى المشاركة بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بمصر وتوج الفراعنة الصغار أبطالا لها، فضلا عن أداء المنتخب الأول لمباراتى كينيا وجزر القمر اللتين انتهت بالتعادل فى التصفيات الأفريقية .