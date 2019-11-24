شكرا لقرائتكم عبد الله الجمعة ينتظم فى المران الجماعى للزمالك اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تأتى عودة جمعة بعد غياب عن مران الامس لظروف خاصة، حيث حصل على اذن من الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو .
يدخل الزمالك لقاء انبى غدا الاثنين بحثا عن الفوز لمواصلة الانتصارات بعد تحقيقه الفوز صعب على المقاولون العرب قبل فترة التوقف بصعوبة بهدفين لهدف بعد تعثره فى الأسبوع الثالث بتعادل باهت أمام اف سي مصر .
كان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل لقاء القمة بين الأهلى والزمالك التى كان مقرر لها يوم 18 أكتوبر الماضي فى الأسبوع الرابع بناء على قرار الأمن
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