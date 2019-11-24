"ريمونتادا" تاريخية تؤهل الرجاء على حساب الوداد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص الرجاء البيضاوي المغربي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه وغريمه التقليدي الوداد البيضاوي 4 - 4 يوم السبت، في المباراة التي جمعتهما ضمن إياب دور الستة عشر من المسابقة.
وتأهل الرجاء إلى دور الثمانية بعد التعادل مع الوداد 5 - 5 بمجموع المباراتين، حيث استفاد من قاعدة الهدف خارج الأرض، بتسجيله أربع أهداف في ملعب منافسه إيابًا.
وتقدم الوداد في الدقيقة 11 عن طريق محمد ناهيري من ركلة جزاء، لكن الرجاء أدرك التعادل عن طريق محسن متولي في الدقيقة 48 من ركلة جزاء أيضًا.
وفي الدقيقة 56 سجل أيمن الحسوني الهدف الثاني للوداد، قبل أن يضيف أيوب الكعبي الهدف الثالث في الدقيقة 58، ثم سجل بديع أووك الهدف الرابع في الدقيقة 72.
وفي الدقيقة 75 سجل حميد أحمد الهدف الثاني للرجاء، قبل أن يعود محسن متولي ويسجل هدفًا أخر من ركلة جزاء للرجاء في الدقيقة 88، ثم سجل الكونغولي بن مالانجو نيجتا هدف التأهل للرجاء بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
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