“live” نتيجة مباراة الهلال اليوم ضد أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا| بث...

ننشر نتيجة مباراة الهلال اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم ضد فريق أوراوا الياباني، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودي بصفة عامة، ومحبي فريق الهلال السعودي بشكل خاص لمتابعة ومشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني اليوم، حيث انطلقت المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويستضيف ملعب سايتاما 2002 اليوم مباراة الإياب في النهائي الآسيوي المرتقب، ويسعى فريق الهلال السعودي تحت قيادة المدرب الروماني “رازفان لوشيسكو” رد اعتباره أمام الفريق الياباني، وخطف اللقب الآسيوي موسم 2019، ومن ثم إعادته مرة أخرى لخزينته بعد غياب دام لمدة ما يقرب من تسعة عشر عاماً، حيث يعود آخر لقب قاري توج به الهلال السعودي لعام 2000 على حساب فريق “جوبيلو إيواتا” الياباني أيضاً.

نتيجة مباراة الهلال اليوم

يستضيف اليوم الأحد الموافق لتاريخ 24 نوفمبر 2019 أوراوا ريد دياموندز الياباني فريق الهلال السعودي في إياب نهائي البطولة الآسيوية لكرة القدم على أرضية استاد سايتاما 2002، حيث يطمح الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب بمدينة سايتاما بدولة اليابان اليوم بتاريخ الرابع والعشرون من الشهر الجاري، وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بفوز الزعيم بهدف دون رد من جانب الفريق الياباني.

ويتم بث مباراة الهلال مباشر عبر قناة bein sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي، كما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن بث مباراة الهلال عبر قناة الاتحاد الآسيوي يوتيوب مباشرةً، وقد بدأ شوط المباراة الأول من قليل، وسط متابعة مستمرة منا كي ننقل أخر المستجدات حول مباراة الزعيم اليوم عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

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متابعة نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا اليوم مباشر

نرصد أرقام الهلال خلال شوط المباراة الأول، حيث بلغت نسبة الاستحواذ 74%، التسديدات “10”، 6 ركنيات، فرصتان محققتان، دقة التمريرات بنسبة 90%، ونسبة 100% مراوغات ناجحة، وعدد 21 إلتحامات ناجحة.

أحرز لاعب نادي الهلال “كاريلو” الهدف الأول في الدقيقة “60” من عمر المباراة.

انتهت مباراة الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني في ذهاب البطولة الآسيوية 2019 بفوز الزعيم بهدف دون مقابل.

نتيجة مباراة الهلال في إياب نهائي دوري أبطال أسيا اليوم