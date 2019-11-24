بتعليمات من الطبيب الألماني.. الأهلي يمنح حمدي فتحي راحة سلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي منح حمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر راحة سلبية بناء على تعليمات من الطبيب الالماني هيرمان ماير الذي أجرى له الجراحة.

وكان فتحي قد أجرى جراحة في غضروف الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطني الذي خاض خلاله مباراتين بتصفيات أمم أفريقيا أمام كينيا وجزر القمر.

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وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق حصل على راحة لعدة أيام عقب إجرائه لجراحة غضروف الركبة مؤخرا.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الراحة التي حصل عليها اللاعب لمدة ثلاثة أسابيع ستشهد قيامه بأداء تدريبات خاصة بحركة الجسم دون التعرض للركبة بناء على توصيات هيرمان ماير الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لاستئناف بطولة الدوري المصري غدًا الاثنين بمواجهة الجونة في إطار منافسات الجولة الخامسة.