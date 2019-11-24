أفضل مدرب في أفريقيا.. مدرب الزمالك السابق ينافس بطل أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو : أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب "رجال" لعام 2019، وتواجد السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق ضمن القائمة. ومن المقرر أن تستضيف مدينة الغردقة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا عام 2019. وكشف "كاف" عن قائمة ضمت 10 مدربين للتنافس على جائزة أفضل مدرب، بواقع 5 مدربين أندية، و5 مدربين للمنتخبات. Advertisements وتواجد السويسري كريستيان الذي رحل عن تدريب الزمالك بعد أن توج معه بالكونفيدرالية الأفريقية النسخة الأخيرة وأصبح حاليا مدربا لأهلي جدة السعودي ضمن القائمة. وشهدت القائمة أيضا تواجد الجزائري جمال بلماضي الذي توج مع منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا الأخيرة 2019، بجانب السنغالي أليو سيسيه الذي حقق المركز الثاني بالبطولة.

ويتواجد في الصورة التالية الـ10 مدربين المرشحين للجائزة:

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