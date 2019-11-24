فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أعلن السويسري رينييه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق الأحمر الذي يستعد لمواجهة الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الجونة في تمام الخامسة مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وشهدت قائمة الأهلي غياب محمود متولي، حمدي فتحي ، صلاح محسن وصالح جمعة، بينما تواجد رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي

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خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، أحمد الشيخ، محمد مجدي أفشة، رمضان صبحي، جيرالدو، حسين الشحات.

خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو، جونيور أجايي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول الدوري بعدما خاض 3 جولات فقط، حصد العلامة الكاملة بعد الفوز على سموحة بالجولة الأولى (1-0)، الإنتاج الحربي بالجولة الثانية (4-0)، ثم أسوان بالجولة الثالثة (5-1)، على الجانب الآخر يتواجد الجونة في المركز الـ13 بعدما خاض جمع 4 نقاط فقط خلال 4 جولات بالفوز على مصر المقاصة والتعادل أمام اف سي مصر، بينما خسر مباراتين أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري.