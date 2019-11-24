جوائز كاف.. صلاح وتريزيجيه ضمن الأفضل.. وثلاثي الزمالك ينافس معلول داخل القارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة مكونة من 30 لاعبا لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي، بالإضافة إلى التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الغردقة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا عام 2019.

ويعد صلاح آخر من توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2018 بعدما تنافس في المرحلة الأخيرة مع السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، والجابوني أوباميانج لاعب أرسنال.

وظهر بين أفضل اللاعبين مع أنديتهم في المسابقات الإفريقية كل من طارق حامد ومحمود علاء ثنائي الزمالك بجانب فرجاني ساسي، بالإضافة إلى التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي.

وجاءت أسماء أفضل اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في أفريقيا:

· أشرف حكيمي (المغرب وبوروسيا دورتموند)

· أندريه أونانا (الكاميرون وأياكس)

· بغداد بونجاح (الجزائر والسد)

· كارولوس أندرياماتسينورو (مدغشقر والعدالة)

· دينيس أونيانجو (أوغندا وماميلودي صنداونز)

· إريك ماكسيم تشوبو موتينج (الكاميرون وباريس سان جيرمان)

· فرجاني ساسي (تونس والزمالك)

· حكيم زياش (المغرب وأياكس)

· إدريسا جاي (السنغال وباريس سان جيرمان)

· إسماعيل بن ناصر (الجزائر وميلان)

· جوردان آيو (غانا وكريستال بالاس)

· كاليدو كوليبالي (السنغال ونابولي)

· لابا كودجو (توجو ونهضة بركان/العين)

· محمود حسن "تريزيجيه" (مصر وأستون فيلا)

· مبوانا ساماتا (تنزانيا وجنك)

· محمد صلاح (مصر وليفربول)

· موسى ماريجا (مالي وبورتو)

· نابي كيتا (غينيا وليفربول)

· نيكولاس بيبي (كوت ديفوار وأرسنال)

· أوديون إيجالو (نيجيريا وشنغهاي شينهوا)

· بيرسي تاو (جنوب أفريقيا ونادي بروج)

· بيير إمريك أوباميانج (الجابون وأرسنال)

· رياض محرز (الجزائر ومانشستر سيتي)

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· ساديو ماني (السنغال وليفربول)

· طه ياسين خنيسي (تونس والترجي)

· توماس بارتي (غانا وأتلتيكو مدريد)

· فيكتور أوسيمين (نيجيريا وليل)

· ويلفريد نديدي (نيجيريا وليستر سيتي)

· ويلفريد زاها (كوت ديفوار وكريستال بالاس)

· يوسف بلايلي (الجزائر والترجي/أهلي جدة)

وجاءت أسماء الـ20 مرشحا لجائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة كالتالي:

· علي معلول (تونس والأهلي)

· أنيس البدري (تونس والترجي)

· دينيس أونيانجو (أوغندا وماميلودي صنداونز)

· إيمانويل أوكوي (أوغندا وسيمبا)

· فرجاني ساسي (تونس والزمالك)

· فوسيني كوليبالي (كوت ديفوار والترجي)

· فرانك كوم (الكاميرون والترجي)

· هيرينيلسون (أنجولا وبيترو دي لواندا)

· إسماعيل الحداد (المغرب والوداد)

· جان مارك ماكوسو (جمهورية الكونغو وفيتا كلوب)

· لابا كودجو (توجو ونهضة بركان/العين)

· محمود علاء (مصر والزمالك)

· ميدي كاجير (رواندا وسيمبا)

· ميشاك إليا (جمهورية الكونجو ومازيمبي)

· طه ياسين الخنيسي (تونس والترجي)

· طارق حامد (مصر والزمالك)

· سيمبا زواني (جنوب إفريقيا وماميلودي صنداونز)

· تريسور مبوتو (جمهورية الكونجو ومازيمبي)

· وليد الكرتي (المغرب والوداد)

· يوسف بلايلي (الجزائر والترجي/أهلي جدة)