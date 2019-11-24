فيمَ يفكر ميتشو قبل مواجهة إنبي بالدوري؟ أمامه 3 تحديات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستأنف الفريق الأول بنادي الزمالك منافسات بطولة الدوري غدًا الاثنين بمواجهة أمام إنبي بعد نهاية فترة توقف الدوري التي استمرت لمدة تقترب من شهر.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره إنبي في تمام السابعة والنصف مساء غد على ملعب السلام في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك مباراته أمام إنبي تحت قيادة مدربه الصربي ميتشو محتلًا المركز الثاني برصيد 10 نقاط جمعها من خوض 4 جولات في بطولة الدوري، حقق الفوز في 3 منها أمام الاتحاد السكندري (1-0)، مصر المقاصة (1-0)، المقاولون العرب (2-1) وتعادل أمام اف سي مصر بهدف لكل منهما.

على الجانب الآخر، يتواجد إنبي في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد نقطة واحدة جمعهما من خوض 5 جولات، تعادل في مباراة واحدة أمام طلائع الجيش، بينما خسر أمام بيراميدز (4-0)، سموحة (2-1)، الإنتاج الحربي (1-0) وأسوان (1-0).

احتواء النجوم

بعد نهاية منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بتتوبج المنتخب المصري الأولمبي بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه، شهدت المنافسة تألق العديد من النجوم أبرزهم مصطفى محمد الذي حصل على جائزة هداف البطولة.

مصطفى محمد حفر اسمه بحروف من نور وبات أحد العناصر الأساسية في الخط الهجومي للفراعنة الصغار، كما لقبه البعض بـ"البلدوزر" الجديد في إشارة لعمور ذكي مهاجم الزمالك الأسبق.

Advertisements

الإصابات

على رأسهم التونسي فرجاني ساسي الذي تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام غينيا الإستوائية في تصفيات أمم أفريقيا التي اقيمت خلال فترة التوقف الدولي.

ساسي لن يخوض المباراة- حتى ولو تعافى- نظرًا لإيقافه بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة فريقه الأخير بالدوري والتي كانت أمام المقاولون العرب.

لاعب آخر قد يغيب عن مباراة إنبي وهو يوسف أوباما الذي يعاني من الإصابة بكدمة في السمانة وغاب على إثرها عن التدريبات لمدة ٣ أيام.

على الجانب الآخر قد يلجأ ميتشو لإراحة الثلاثي طارق حامد، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي خوفًا من الإجهاد.

ويخضع طارق وزيزو لتدريبات خاصة في إطار تنفيذ برنامج تأهيلي لتجهيزهما بالشكل المناسب للمباريات المقبلة.

التجهيز لأفريقيا

عقب مباراة إنبي، سيبدأ الزمالك- حامل لقب كأس الكونفدرالية النسخة الأخيرة- مشواره الأفريقي في بطولة دوري الأبطال، حيث سيخرج الفريق الأبيض لخوض مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات أمام نظيره مازيمبي الكونغولي.

كانت قرعة المجموعة قد أوقعت الزمالك في المجموعة الأولى رفقة كل من بريميرو دي أوجستو، زيسكو يونايتد ومازيمبي.