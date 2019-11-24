3 تحديات أمام فايلر قبل مواجهة الجونة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

عادت الحياة مجددًا لبطولة الدوري المصري بعد توف استمر لمدة شهر بسبب انشغال المنتخب الأولمبي بخوض منفسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تُوج بها الفراعنة على حساب كوت ديفوار، كما خاض المنتخب الوطني الأول مباراتين في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة أمام منتخبي كينيا وجزر القٌمر.

ويلتقي الأهلي الذي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري مع نظيره الجونة صاحب المرتبة الـ13 في تمام الخامسة مساء غد الاثنين في أطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

خاض الأهلي 3 جولات فقط في بطولة الدوري، حصد العلامة الكاملة بعد الفوز على سموحة بالجولة الأولى (1-0)، الإنتاج الحربي بالجولة الثانية (4-0)، ثم أسوان بالجولة الثالثة (5-1)، على الجانب الآخر خاض الجونة 4 مباريات جمع 4 نقاط بالفوز على مصر المقاصة والتعادل أمام اف سي مصر، بينما خسر مباراتين أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

خلال فترة التوقف خاض الأهلي فترة إعداد تحت قيادة مدرب السويسري رينيه فايلر تم تقسيمها على مرحلتين، الأولى كانت في الإمارات حيث خاض الفريق الأحمر معسكرًا بدبي تخلله التدريب على بعض الأمور الفنية إلى الاطمئنان على حالة المصابين.

أما المرحلة الثانية من المعسكر فكانت بالقاهرة تخللها ودية وحيدة أمام الاتصالات، وتلقى الأهلي 3 صدمات كانت الأولى بإصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرة ثانية بعد ساعات قليلة من إعلان انضمامه لقائمة المنتخب الأولمبي، والثانية كانت بتعرض حمدي فتحي للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال تدريبات المنتخب الوطني، أما الثالثة كانت بعد تأكد إصابة المالي أليو ديانج في العضلة الضامة قبل تعافيه مؤخرًا.

قبل السفر إلى الجونة، المدرب السويسري أمامه 3 تحديات قبل العودة للمنافسة على لقب الدوري:

الإصابات

الأمور تبدو صعبة إلى حد ما أمام السويسري، فالفريق الأحمر سيواجه أزمة في المنتصف بعد إصابة حمدي فتحي والذي يبدو أن مدة غيابه قد تصل على 6 أشهر

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فايلر أمامه عدة خيارات لتعويض غياب فتحي، إما الدفع بحسام عاشور بجوار عمرو السولية، أو الاعتماد على أحمد فتحي بجوار السولية على أن يشغل محمد هاني مركز الظهير الأيمن.

حل آخر قد يلجأ إليه فايلر وهو الاعتماد على صالح جمعة ليشغل مركز أوسط الهجومي بجوار محمد مجدي "أفشة" على أن يتراجع عمرو السولية إلى مركز الوسط الدفاعي.

فايلر، قد يلجأ لإراحة ثلاثي المنتخب الأولمبي خوفًا من الإجهاد (رمضان صبحي- صلاح محسن- عمار حمدي) وإن كان صبحي أحد الركائز الأساسية في تشكيل السويسري قبل فترة التوقف الدولي.

مواصلة الانتصارات

منذ قدوم فايلر لتدريب الأهلي، والمدرب السويسري يقدم مستويات جيدة مع الفريق الأحمر، وقاد الفريق للفوز في 6 مباريات وحقق بطولة السوبر المحلي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2، كما وضع أقدام الفريق في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على كانو سبورت 6-0 في مباراتي الذهاب والإياب.

التجهيز لأفريقيا

عقب مباراة الجونة، يستعد الأهلي لبدء مشواره نحو استعادة لقب الأميرة السمراء الغائبة عن دولاب بطولات الفريق منذ آخر تتويج للفريق نسخة 2013.

أسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية رفقة كل من النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.

ومن المقرر أن يستهل الفريق مشواره في دور المجموعات بمواجهة خارج الأرض أمام النجم الساحلي يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس.