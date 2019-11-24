محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
ينتظر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، نجم فريق أستون فيلا، تحقيق إنجاز مميز في مواجهة نيوكاسل يونايتد على ملعب "فيلا بارك" غدا الإثنين ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وحسب شبكة "أوبتا"، إذا تمكن تريزيجيه من هز شباك نيوكاسل سيصبح أول لاعب يسجل في ثلاث مباريات متتالية مع الفيلانز بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ مايو 2015.
وكان الإنجليزي توم كليفرلي، لاعب أستون فيلا السابق، حقق هذا الإنجاز في موسم (2014-15) بعد التسجيل في ثلاث مواجهات على التوالي أمام كل من مانشستر سيتي وإيفرتون ووست هام.
وانتظر تريزيجيه 11 جولة في بريميرليج ليقص شريط أهدافه مع أستون فيلا بعدما هز شباك ليفربول وولفرهامبتون في الأسبوعين الماضيين.
يُذكر أن صاحب الـ25 عاما انضم إلى صفوف أستون فيلا قبل انطلاق الموسم الجاري قادما من قاسم باشا التركي.
كانت هذه تفاصيل خبر رقم تاريخي ينتظر تريزيجيه مع أستون فيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.