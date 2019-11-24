تقرير.. كيف استعد الأهلي والزمالك لاستئناف الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستأنف الأهلي والزمالك غدا الاثنين مشوارهما في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي (2019-2020) بعد انتهاء منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي احتضنتها مصر وانتهت بتتويج منتخبنا الأولمبي باللقب.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، ويليه الزمالك في المركز الثاني، ولديه 10 نقاط من 4 مواجهات، بينما يأتي الأهلي حامل اللقب في المركز الثالث بالعلامة الكاملة، بعد فوزه في ثلاث مباريات.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل مباريات الدوري الممتاز حتى الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي احتضنتها مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، بعد أزمة كبيرة نشبت قبل القرار بسبب تأجيل مباراة القمة.

الأهلي

بعد تأجيل مباراته أمام الزمالك بالجولة الرابعة، يواجه الأهلي فريق الجونة على ملعب استاد الجونة يوم الإثنين المقبل بالجولة الخامسة، قبل ملاقاة الهلال في السودان الجمعة بافتتاح مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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واستغل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، فترة التوقف الدولي لإقامة معسكر خارجي بالإمارات استمر سبعة أيام من 31 أكتوبر لـ6 نوفمبر دون خوض وديات، ومنح اللاعبين راحة 4 أيام قبل استئناف التدريبات بالقاهرة.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة يوم الثلاثاء الماضي، ونجح في تحقيق الفوز بهدف وليد أزارو من ركلة جزاء، ولعب فايلر بطريقة جديدة على النادي الأحمر (3-2-3-2).

الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الإثنين المقبل على ملعب استاد السلام في افتتاح مباريات الجولة السادسة، قبل أن يطير إلى الكونجو لخوض مواجهة صعبة أمام مازيمبي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وفي الجولة الثانية من دوري الأبطال، يستضيف الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي يوم الجمعة 6 ديسمبر.

وكان الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك قاد فريقه في عدة مباريات ودية خلال شهر نوفمبر، حيث فاز على منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي (2-1) وخسر أمام وادي دجلة (2-1) قبل أن يختتم استعدادته بالفوز على حرس الحدود (3-2).