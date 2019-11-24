شاهد.. أسامة جلال يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

علق أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي ولاعب المنتخب الأولمبي عن حقيقة تلاقيه عروض في الوقت الحالي من النادي الأهلي المصري.

أكد جلال خلال مداخلة تلفونية مع احمد شربير أن اللعب للنادى الأهلى حلم كبير لأى لاعب، وأنه لا يعلم شيئاً عن المفاوضات فى الفترة الحالية.

واضاف جلال قائلاً "اللعب للأهلى حلم كبير والاحتراف أيضاً حلم كبير،

ولا أعرف شيئاً عن مفاوضات الأهلى لضمى مع إنبى، عقدى ممتد لموسمين ونصف وأركز حالياً مع فريقى بعد نهاية رحلتى مع المنتخب الأولمبى وتحت امر الفريق في اي شيء وفي كل قرارته".

وواصل قائلاً: "تلقيت عرض من النادي الأهلي الموسم الماضي ولكن الفترة الحالية لم يتحدث معه

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أحد بخصوص هذا الموضوع الموضوع".

وتحدث عن بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة قائلاً "مباراة الافتتاح مع مالى كانت الأصعب فى البطولة، مصر بلد كبير والأقوى فى أفريقيا، ولا يصح أن تنظم البطولة ولا تحصل على لقبها، لذا عقدنا العزم كلاعبين وجهاز فنى على تخطى كل مباراة على حدة للوصول لحلمنا بالصعود للأولمبياد والتتويج باللقب فى النهاية".

وكان توج المنتخب الأولمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة مساء الجمعة الماضية وتأهل للمشاركة في طوكيو 2020.