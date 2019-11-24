سيطرة مصرية على بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة الرومانية

سيطر لاعبو منتخب مصر للمصارعة الرومانية على ميداليات بطولة إبراهيم مصطفى إبراهيم الدولية والتي اقيمت مساء أمس بالصالة الدولية باتحاد الشرطة الرياضي ، بمشاركة 10 دول هي ، مصر والسعوديه والكويت والسودان والاردن وفلسطين واليمن والبحرين وقبرص والهند وكرجستان.

وشاركت بعض الدول بحكام فقط ، حيث احتل نجوم منتخب مصر المركز الأول برصيد 250 نقطة، وجاء منتخب الأردن في المركز الثاني برصيد 75 نقطة ثم منتخب السودان في المركز الثالث برصيد 74 نقطة وجاء منتخب اليمن في المركز الرابع برصيد 46 نقطة في حين احتل منتخب السعودية المركز الخامس برصيد 24 نقطة والكويت في المركز السادس برصيد 20 نقطة .

فاز المصارع يوسف حربي "مصر" بذهبية منافسات وزن 55 كيلو جراما ، وجاء مصطفي سلطان "الاردن" في المركز الثاني والميدالية الفضية ، وحصل أحمد ابراهيم محمد جابر " مصر" على المركز الثالث والميدالية البرونزية ، وفي منافسات وزن 60 كيلو جراما جاء أحمد فؤاد "مصر" في المركز الأول و محمد ناصر "مصر" في المركز الثاني ثم محمد شعبان "مصر" في المركز الثالث ، وفي منافسات وزن 63 كيلو جراما حقق هيثم فهمي "مصر" المركز الأول ثم محمدفهدالعجمي "الكويت" في المركز الثاني ، في حين احتل محمد

فايز "مصر" المركز الثالث ، وفي منافسات وزن 67 كيلو حراما فاز أبوحليمة السيد "مصر" بالمركز الأول وجاء صبري السيد "مصر"في المركز الثاني ثم فارس إبراهيم "مصر" وأحمد صلاح "الأردن" في المركز الثالث ، في حين حقق محمود شوقي "مصر" المركز الأول في منافسات وزن 72 كيلو جراما ، وجاء مصطفي محمد "السعودية" في المركز الثاني ، ثم مازن السيد و احمد نزيه "مصر" في المركز الثالث.

وفي منافسات وزن 77 كيلو جراما حقق أحمد عجينة "مصر" المركز الأول وسلطان علي "الأردن" المركز الثاني وحسام محمود "مصر" المركز الثالث ، في حين احتل عبدالرحمن إيهاب "مصر" المركز الأول لمنافسات وزن 82 كيلو جراما ، وجاء في المركز الثاني محمد محمود "مصر" ثم فارس سيد "مصر" في المركز الثالث ، وفي وزن87 كيلو جراما حقق نور الدين هاني "مصر" المركز الاول وجاء في المركز الثاني ناصر حلمي "مصر" ثم باسل سلطان "الأردن" في المركز الثالث ، واحتل مصطفى جبر "مصر" المركز الأول في مناسات وزن 97 كجم وجاء

صلاح الدين محمد "مصر" في المركز الثاني وكل من إبراهيم محمد "السعودية" وهشام احمد "مصر" المركز الثالث ، وفى وزن 130 كيلو جرام وتوج عبداللطيف منيع "مصر" بالميدالية الذهبية وجاء أحمد عصام "مصر" في المركز الثاني وكل من محمد عبدالعظيم و يوسف مصطفى "مصر" في المركز الثالث .

قال محمد عمارة عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة أن منافسات المصارعة الرومانية قد إنتهت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم ، وسوف يعقد الإجتماع الفنى وتجرى قرعة منافسات المصارعة الحرة اليوم ، وتوقيع الكشف الطبى على اللاعبين ، قبل بدء المنافسات التى يمثل مصر فيها 17 لاعبا ، هم علاء شيبه فى وزن 57 كيلو جراما ، وجمال عبد الناصر ومحمد عبد الوهاب وزن 61 كيلو جراما ، وياسر شحاتة وفتحى طارق وزن 65 كيلو جراما ، وأحمد المدبوح وزن 70 كيلو جراما ، وعمرو رضا وزن 74 كيلو جراما ، وسامى أمين وسيف الله سكرى وزن 79 كيلو جراما ، وعمر عادل وأبو بكر السيد وزن 86 كيلو جراما ، وخالد مسعود ومحمد السويفي وزن 92 كيلو جراما ، وحسام مرغنى ومصطفى الدجوى وزن 97 كيلو جراما ، وخالد ذكى وأحمد السيد وزن 122 كيلو جراما.

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ويضم الجهاز الفنى لبطولة إبراهيم مصطفى كل من فرج عبد الرازق مديرا فنيا ، وعلاء عبد الشافى ، وهاني محمود عثمان ، وعصام عبد الوهاب مدربين ، أما الجهاز الفنى للبطولة العربية فيضم فرج عبد الرازق مدبر فنيا ، وسيد يونس ، وأحمد البيلى ، ومصطفى تمام مدربين .