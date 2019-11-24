310 ألف جنيه مكافات لاعبي المنتخب الأولمبي بعد التتويج ببطولة أفريقيا

بلغ إجمالي مكافات لاعبي المنتخب الأولمبي، 310 الف جنيه لكل لاعب، بعد الفوز ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة والصعود لأوليمبياد طوكيو 2020.

وحصل كل لاعب على 60 ألف جنيه بعد

نهاية دور المجموعات وفوز المنتخب في المباريات الثلاثة. وبعد الصعود للأوليمبياد حصل كل لاعب على 100 ألف جنيه، ثم 150 ألف جنيه بعد التتويج باللقب.

جدير بالذكر ان منتخب مصر الاولمبي توج بكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عاما بعدما تغلب على كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتجية هدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى دورة الألعاب الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020".