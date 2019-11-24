نجم الزمالك ينافس محمد صلاح وتريزيجيه على جائزة الأفضل في أفريقيا

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا والتي ضمت 30 لاعبًا، على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي.
وشهدت القائمة تواجد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بجوار محمد صلاح.
ضمت القائمة كلا من:
محمد صلاح (ليفربول) - محمود تريزيجيه (أستون فيلا) - رياض محرز (مانشستر سيتي) وبغداد بونجاح (السد) ويوسف بلايلي (الترجي - الأهلي بجدة) وإسماعيل بن
الجدير بالذكر أن محمد صلاح توج بأفضل لاعب في أفريقيا موسم ٢٠١٨ و ٢٠١٧.
ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكاف فى الغردقة لأول مرة بعدما وقع الكاف عقدًا مع رجل الأعمال المصرى كامل أبو على لاستضافة الحفل الذى سيقام فى يناير المقبل.
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