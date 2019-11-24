نجم الزمالك ينافس محمد صلاح وتريزيجيه على جائزة الأفضل في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا والتي ضمت 30 لاعبًا، على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي. وشهدت القائمة تواجد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بجوار محمد صلاح. ضمت القائمة كلا من: محمد صلاح (ليفربول) - محمود تريزيجيه (أستون فيلا) - رياض محرز (مانشستر سيتي) وبغداد بونجاح (السد) ويوسف بلايلي (الترجي - الأهلي بجدة) وإسماعيل بن Advertisements ناصر (إمبولي - ميلان) - ساديو ماني (ليفربول) وإدريسا جاي (إيفرتون - باريس سان جيرمان) وكاليدو كوليبالي (نابولي)-ويلفريد نديدي (ليستر سيتي) وأوديون إيجالو (شنغهاي شينهوا) وفيكتور أوسيمين (ليل)-حكيم زياش (أياكس) وأشرف حكيمي (دورتموند)، ومن الكاميرون أندريه أونانا (أياكس) وايريك-ماكسيم شوبوموتينج (باريس سان جيرمان)، ومن تونس فرجاني ساسي (الزمالك) وطه الخنيسي (الترجي)-ويلفريد زاها (كريستال بالاس) ونيكولا بيبي (ليل - أرسنال)، ومن غانا توماس بارتي (أتليتكو مدريد) وجوردان أيو (كريستال بالاس)-بيير-ايمريك أوباميانج (الجابون) ومبوانا ساماتا (تنزانيا) ودينيس أونيانجو (أوغندا) وبيرسي تاو (جنوب أفريقيا) وكارولوس أندرياماتسينورو (مدغشقر) وكودجو فو دو لابا (توجو) وموسى ماريجا (مالي) نابي كيتا (غينيا). ناصر (إمبولي - ميلان) - ساديو ماني (ليفربول) وإدريسا جاي (إيفرتون - باريس سان جيرمان) وكاليدو كوليبالي (نابولي)-ويلفريد نديدي (ليستر سيتي) وأوديون إيجالو (شنغهاي شينهوا) وفيكتور أوسيمين (ليل)-حكيم زياش (أياكس) وأشرف حكيمي (دورتموند)، ومن الكاميرون أندريه أونانا (أياكس) وايريك-ماكسيم شوبوموتينج (باريس سان جيرمان)، ومن تونس فرجاني ساسي (الزمالك) وطه الخنيسي (الترجي)-ويلفريد زاها (كريستال بالاس) ونيكولا بيبي (ليل - أرسنال)، ومن غانا توماس بارتي (أتليتكو مدريد) وجوردان أيو (كريستال بالاس)-بيير-ايمريك أوباميانج (الجابون) ومبوانا ساماتا (تنزانيا) ودينيس أونيانجو (أوغندا) وبيرسي تاو (جنوب أفريقيا) وكارولوس أندرياماتسينورو (مدغشقر) وكودجو فو دو لابا (توجو) وموسى ماريجا (مالي) نابي كيتا (غينيا). الجدير بالذكر أن محمد صلاح توج بأفضل لاعب في أفريقيا موسم ٢٠١٨ و ٢٠١٧. ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكاف فى الغردقة لأول مرة بعدما وقع الكاف عقدًا مع رجل الأعمال المصرى كامل أبو على لاستضافة الحفل الذى سيقام فى يناير المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم الزمالك ينافس محمد صلاح وتريزيجيه على جائزة الأفضل في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.