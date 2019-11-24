شاهد.. حادث مآسوي لفريق هلال الفاشر السوداني

تعرض الأتوبيس الخاص ببعثة نادي هلال الفاشر السوداني، لحادث مروري أليم، اليوم الأحد خلال عودته من مباراته مع فريق أهلي عطبرة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السوداني الممتاز. الجولة العاشرة من الدوري السوداني الممتاز. أدى حادث أتوبيس بعثة ‎نادي هلال الفاشر لوفاة الهادى محمدين المدرب المساعد بالجهاز الفنى للفريق الأول و إصابات كبيرة للاعبيين و الإداريين بمنطقة المويلح. بالجهاز الفنى للفريق الأول و إصابات كبيرة للاعبيين و الإداريين بمنطقة المويلح. وأكد النادي السوداني عبر موقعه الرسمي، أن بعثة فريقه تعرضت لحادث، ووفاة مدرب الفريق المساعد، وعدة إصابات للاعبين و الإداريين.

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