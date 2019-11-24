جروس وجمال بلماضي ضمن قائمة أفضل ١٠ مدربين في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، قائمة تضم ١٠ مدربين مرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2019.

وشهدت القائمة وجود السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، الذي قاد الفريق للتتويج ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، كما وجد جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، الذي قادهم للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019.

وضمت قائمة المدربين المرشحين كلَا من:

1 - جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر.

2- كورينتين مارتينز، المدرب الفني لمنتخب موريتانيا.

3- كريستال جروس، المدير الفني للزمالك السابق، وأهلي جدة الحالي.

4- أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال.

5- منير الجعواني، المدير الفني لنهضة بركان المغربي.

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6- معين الشبعاني، المدير الفني للترجي التونسي.

7- جيرنو رور، المدير الفني لنيجيريا.

8- فوزي البنزرتي، مدرب الوداد المغربي السابق.

9 - بيتسو موسيماني، المدير الفني لصن دوانز الجنوب إفريقيا.

10- نيكولا دوبويه، المدير الفني لمنتخب مدعشقر.

وتوج الفرنسى هيرفى رينارد، مدرب المغرب السابق، والسعودية الحالى، بجائزة أفضل مدرب فى القارة السمراء 2018.

من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكاف فى الغردقة، للمرة الأولى بعدما وقع الكاف عقدًا مع رجل الأعمال المصرى كامل أبو على لاستضافة الحفل الذى سيقام فى يناير المقبل.